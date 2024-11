Thesocialpost.it - Autonomia, l’affondo di Elly Schlein: “Governo ha fallito, deve fermarsi”

Leggi su Thesocialpost.it

Sull’argomento dell’differenziata, la Consulta ha espresso un chiaro diniego nei confronti di una legge inadeguata che divide il Paese. Sono stati avanzati sette punti critici che mettono in discussione la riforma proposta. Avevamo invitato la destra a, e ora è giunto il momento di farlo. Questo rappresenta un fallimento del. Salvini mi ha detto che l’è prevista dalla Costituzione e che mi avrebbe fatto avere una copia. Gli suggerirei di conservarla e leggerla insieme a Giorgia Meloni”. Queste sono le parole della segretaria del Pd,, intervenuta oggi a Terni.Riguardo alle nomine europee,afferma: “Io non ricevo risposte? In realtà, ho contattato Meloni ieri a mezzogiorno per farle notare che da una settimana mi attribuisce affermazioni che non ho mai fatto, incluso il caso di Raffaele Fitto.