Arriva il maltempo | piogge neve e venti forti per tutta la settimana!

Roma - Un cambiamento radicale nelle condizioni meteo si prepara a coinvolgere l’Italia con, nevicate eintensi, dalla prossima, per gran parte del territorio europeo. La prossimasi preannuncia estremamente dinamica per l'Europa e, in particolare, per l'Italia, dove l'arrivo di perturbazioni atlantiche porterà. La causa di questo cambiamento climatico è da ricercare nell'influenza di un potente vortice scandinavo, che si estenderà su gran parte del continente, determinando un definitivo smantellamento dell'anticiclone che finora ha protetto la regione. Lunedì segnerà l'inizio di questa fase instabile. Un fronte atlantico proveniente dal Nord Europa inizierà ad avvicinarsi alle Alpi, spingendo verso il Mediterraneo correnti umide provenienti da ovest.