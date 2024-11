Noinotizie.it - Amii Stewart domenica a Foggia Musica civica

Di seguito il comunicato:17 novembre prosegue l’appuntamento con la XV edizione della rassegna– Conversazioni tra suoni e parole. La protagonista assoluta del quinto spettacolo in programma, nonchè secondo sold out di questa stagione, sarà, l’indimenticabile interprete del successo planetario “Knock on Wood”, la cover di Eddie Floyd che ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo.“Ci vorrebbero mille canzoni” è il titolo di questo progetto in chiave sinfonica che l’iconica artista porta aaccompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano.E ci vorrebbero mille canzoni per raccontare la storia di, mille canzoni per mostrare le meraviglie che lale ha regalato, mille canzoni per sondare tutte le possibilità della sua voce dal timbro unico, altre mille per ringraziare il pubblico, per le serate e gli applausi, mille canzoni d’amore per raccontare che al Teatro Giordano, come la prima volta, sentirà il brivido dell’attesa, dietro le quinte.