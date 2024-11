Lanazione.it - Allontanati da Pisa tredici stranieri pericolosi

Intanto nell’ultima settimana, la Questura diha già incrementato l’azione di contrasto nei confronti diirregolari che pongono in essere comportamenti criminosi. Ben 13 i procedimenti di espulsione nei confronti di altrettanti extracomunitari colpiti denunce, arresti o condanne per gravi reati e ritenuti socialmente. Anche attraversoiante servizi di controllo straordinario del territorio e con l’ausilio di personale dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Prevenzione e del Commissariato di di Pontedera, anche in virtù di rafforzata sinergia operativa con la Repubblica di Tunisia che ha aderito alla richiesta di identificazione e al rilascio di laissez-passer che ne consente il rientro in Patria, sono stati eseguiti due rimpatri di ni cittadini tunisini maggiorenni con precedenti per rissa, furto, rapina, lesioni personali, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, spaccio di droga e invasione di edifici.