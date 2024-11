Lanazione.it - Aereo finisce contro la recinzione

Unultraleggero è andato a finireladel campo di volo alla pista del centro Serristori, a Castiglion Fiorentino. È accaduto ieri nel pomeriggio, poco prima che il sole tramontasse. L’incidente sarebbe avvenuto mentre il mezzostava scendendo nella fase di atterraggio ma la dinamica ancora non è chiara. Non ci sono state conseguenze per chi era all’interno e anche il passeggero è rimasto illeso dal brutto imprevisto della giornata di volo. L’ultraleggero per quanto di modeste dimensioni non ha accusato troppo il colpo tant’è che la cabina è rimasta integra nonostante la botta sulla. Per l’uomo non è stato necessario l’intervento dei soccorritori del’emergenza urgenza dell’Asl Toscana Sud Est. Laperò si affaccia sulla trafficatissima strada della misericordia che mette in collegamento Castiglion Fiorentino con Marciano della Chiana e Lucignano ma soprattutto con il casello autostradale a Monte San Savino.