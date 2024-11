A che ora combattono Mike Tyson e Jake Paul stanotte? Orario programma tv e streaming

Leggi su Sportface.it

saranno i protagonisti del main event della riunione innella notte italiana tra venerdì 15 novembre e sabato 16 novembre all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, sede dei Dallas Cowboys e in grado di ospitare 80.000 spettatori. L’evento inizierà alle 01:00 (ora italiana), ma per vedere all’opera il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi e lo youtuber bisognerà aspettare almeno le 04:00 del mattino di sabato. La sfida per il titolo dei pesi superleggeri tra Katie Taylor e Amanda Serrano precederà l’incontro principale e avrà luogo intorno alle 04:00. Tanta curiosità anche per vedere all’opera l’unico italiano della card: Armando Casamonica, pronto a sfidare l’imbattuto Lucas Bahdi. L’evento sarà disponibile inlive in tutto il mondo su tutti i piani Netflix, senza costi aggiuntivi per gli abbonati.