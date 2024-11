Ilpescara.it - VIDEO | Toghe in scena per beneficienza contro il disagio giovanile: al Flaiano c'è "Lo spione della scala C"

Leggi su Ilpescara.it

Il diritto di sorridere per ricordarci il dovere di sostenere i giovani, sopratutto quelli che vivono in condizioni di, sia esso determinato da problemi economici familiari o di natura interna alle stesse famiglie. Potrebbe essere questo lo slogan per comprendere l’importanza dello.