Fanpage.it - Vendeva certificazioni false per superare i concorsi: arrestato titolare di un “diplomificio” a Molfetta

I diplomi falsi (pagati dai 300 ai 1500 euro) venivano usati dagli acquirenti per aumentare il proprio punteggio nelle graduatorie pubbliche per il personale Ata o nelle liste per le supplenze. All'uomo, un 61enne, sono stati sequestrati beni per 130mila euro.