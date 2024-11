Gaeta.it - Tentativi di suicidio e sommosse nei penitenziari liguri: la drammatica situazione

Facebook WhatsAppTwitter Nel mondo delle carceri italiane, le recenti notizie provenienti dalle strutture di Genova Marassi e La Spezia hanno riacceso l’attenzione sulla salute mentale dei detenuti e sulla sicurezza del personaleo. Due detenuti sono stati ricoverati in rianimazione dopo aver tentato il, portando alla luce preoccupazioni sulle condizioni di vita all’interno del sistema penale. Questi eventi sono stati segnalati dal sindacato Uil-Pa Poliziaa e hanno sollevato interrogativi su come affrontare queste situazioni delicate.Ricoveri d’urgenza in ospedaleLe condizioni di salute dei due detenuti ricoverati richiedono un attento monitoraggio. Entrambi i casi sono stati gestiti rapidamente grazie all’intervento tempestivo della poliziaa, che ha piantonato i detenuti per garantire la loro sicurezza e quella del personale sanitario.