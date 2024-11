Notizie.com - Tavolo Stellantis, è ancora notte fonda per l’automotive: ecco le promesse del Ministro Urso. “Spostare la discussione a Palazzo Chigi”

: questa mattina al Ministero delle Imprese nuovo confronto tra governo, azienda e sindacati. Ma il braccio di ferro continua.Èper il settore auto, nonostante il lieve aumento delle risorse perannunciato daldelle Imprese e del Made in Italy Adolfo. I sindacati, però, hanno parlato di uninefficace e addirittura controproducente.Un braccio di ferro e unaaccesa sul futuro del settore andati in scena questa mattina al Mimit. Qui erano presenti rappresentanti del governo e organizzazioni sindacali. Un nulla di fatto o quasi. Ilera stato richiesto dai rappresentanti dei lavoratori dopo il taglio di 4,6 miliardi al fondo automotive previsto nella prossima legge di Bilancio.ha quindi messo in campo maggiori risorse ed assicurato che nella manovra potrebbero esserci per il 2025 altri 200 milioni di euro.