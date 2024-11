Thesocialpost.it - Stop alle telefonate spam dall’estero: Agcom contro truffe e telemarketing

Leggi su Thesocialpost.it

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di agirelemoleste provenienti, dando il via a una consultazione pubblica per definire nuove regolefrodi eselvaggio. Obiettivo: bloccare il “CLI Spoofing”, la tecnica con cui i truffatori alterano il numero di chiamata, facendo sembrare che arrivi da un numero italiano.Leggi anche: Chiamateaddio: ecco l’app che risolve tutti i problemi. Come installarla e come funziona: la guidachiamate internazionali mascherate da italianeTra le nuove misure,ha proposto di imporre agli operatori telefonici italiani il blocco delle chiamate internazionali fraudolente. Queste appaiono come numeri italiani. Questa misura riguarderà tutte le chiamate con prefisso di rete fissa italiana o numeri mobili nazionali che, in realtà, partonoper trarre in inganno gli utenti.