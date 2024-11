Anteprima24.it - Stangata case popolari, Comune di Napoli chiede conguagli fitti: fino a 13.500 euro

Tempo di lettura: 5 minutiGentile utente, a titolo dio straordinario ci deve corrispondere 13.488: entro il 30 prossimo novembre. Alzi la mano chi resterebbe impassibile, ricevendo questo avviso di pagamento. Eppure è una delle decine di lettere inviate daServizi, per conto dell’amminstrazione comunale. Destinatari sono gli inquilini degli alloggi. Le somme richieste variano da alcune centinaia diad oltre 10.000. Un’autentica mazzata, per cittadini non proprio benestanti. Ad allarmarli è non solo la somma, ma anche la scadenza vicinissima.Le lettere riguardano ilo dei canoni di locazione, per le annualità dal 2014 al 2024. Sono relative al riallineamento delle propria posizione, calcolata dalla partecipata deldi. Fonti qualificate spiegano però che, su richiesta dell’assegnatario, sarebbe sempre possibile rateizzare le somme.