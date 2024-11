Gaeta.it - Scoperta di una piantagione di marijuana nel Piemonte: arrestata una donna a Pareto

Facebook WhatsAppTwitter In un angolo meno noto del, precisamente nei pressi di, le forze dell’ordine hanno messo a segno un’importante operazione contro il traffico di droga. L’indagine ha portato al sequestro di una considerevole quantità die all’arresto di unadi 54 anni, che gestiva unanel suo casolare. Questo episodio porta all’attenzione le problematiche legate alla diffusione delle coltivazioni illecite in aree rurali.L’operazione di monitoraggio dei carabinieriL’attività dei carabinieri di Acqui Terme ha preso avvio da un controllo di routine lungo la statale del Sassello, una delle principali vie di comunicazione della zona. In questo frangente, i militari hanno fermato un’auto guidata da unail cui comportamento ha suscitato sospetti.