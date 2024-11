Rompipallone.it - Roma: rivoluzione Ranieri, via tre big a gennaio

in crisi nera, il ritorno dello storico allenatore prelude a grandi stravolgimenti sul mercato: nella finestra invernale, cessione per tre big dei giallorossiUna situazione senza dubbio paradossale, quella della, che nessuno avrebbe potuto immaginare all’inizio della stagione calcistica. I giallorossi sono già al secondo cambio di allenatore. Dopo la cacciata di De Rossi, anche quella di Juric. E nessuno avrebbe potuto a maggior ragione prevedere il nuovo ritorno di Claudio, sebbene a questo punto fosse per certi versi la soluzione più ovvia.Per l’allenatore testaccino, sarà la terza esperienza sulla panchina giallorossa, dopo quelle vissute tra il 2009 e il 2011 e nella primavera del 2019. Per lui è stato naturale rispondere alla chiamata della squadra che ama, per tentare di risollevare una china pericolosa, quella che sta prendendo l’annata capitolina.