Re Carlo oggi compie 76 anni Ecco come festeggerà il suo compleanno

14 novembre. Una data che a tante persone non dice nulla. Ma non a re. È in questo giorno, infatti, che il sovrano del Regno Unitogli. Ben 76 quest’anno, due dei quali trascorsi sul trono.che spegne così tante candeline, il sovrano del Regno Unito non potrà non ripensare a ciò che è successo negli ultimi dodici mesi. Un anno vissuto con tristezza e dolore, per la scoperta del cancro. Ma anche con gioia e speranza, per aver reagito bene ai trattamenti.Ree la serata da gladiatoreChe resia tornato in forma lo si è percepito ieri sera, quando ha partecipato alla première londinese de Il Gladiatore II, l’attesissimo film di Ridley Scott, sequel della pellicola di successo che lanciò nell’Olimpo degli attori Russell Crowe.