Ilrestodelcarlino.it - "Noi la bestia nera?. La Samb è forte..."

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si avvicina un altro derby per la Vigor. Uno di quelli difficili, sia da preparare sia da affrontare, ma pur sempre affascinante. Domenica, alle ore 14:30, i ragazzi di Aldo Clementi scenderanno in campo al "Riviera delle Palme" contro laenedettese. L’ambiente è in fermento ed i biglietti già disponibili. La prevendita dei tagliandi è già attiva nei punti vendita Vivaticket e nel sito www.usenedettese.it alla sezione "Ticket". A Senigallia sono attivi i punti vendita: Tabaccheria Sabbatini in via Pierelli 19 e Club Viaggi in via Mercantini 5. La vendita per il Settore Ospiti (Curva Sud) sarà attiva fino alle ore 19 di sabato. Sarà possibile acquistare tagliandi anche per la Tribuna Centrale. Per l’acquisto saranno necessari i dati anagrafici completi (cognome, nome, data e luogo di nascita).