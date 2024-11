Gaeta.it - La pausa pranzo degli studenti: tra sfide quotidiane e nuove opportunità gastronomiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Essereuniversitari comporta affrontare una serie diche spaziano dalla preparazione agli esami fino alla ricerca di forme di vita condivisa e alla gestione della burocrazia. In questo contesto frenetico, c’è un momento spesso trascurato, ma fondamentale: la. Questo pasto, lungi dall’essere considerato un momento di relax, si trasforma spesso in un’occasione rapida e poco gratificante. Quali sono, dunque, le abitudini e le difficoltà che caratterizzano il momento delper gli? Knorr ha avviato un’indagine per approfondire tale aspetto, raccogliendo informazioni utili dai diretti interessati.L’indagine di Knorr: come glivivono laIn occasione del lancio dei suoi nuovi Asia Noodles, Knorr ha realizzato una campagna chiamata “Easy to Love”, specificamente dedicata a rendere laun momento di piacere.