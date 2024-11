Metropolitanmagazine.it - Jannik Sinner è già qualificato alle semifinali delle Atp Finals di Torino

è giàAtpdi, prima ancora disputare la gara contro il russo Daniil Medvedev in programma questa sera20.30 sul veloce dell’Inalpi Arena. Merito dell’australiano Alex De Minaur che, pur perdendo contro lo statunitense Taylor Fritz per 5-7, 6-4, 6-3, è riuscito ad aggiudicarsi il primo set. La sfida trae Medvedev a questo punto servirà solo per stabilire il primo posto nel girone.Il regolamentoAtpprevede infatti che in caso di pari numero di vittorie tra tre tennisti, il primo criterio a stabilire la classifica sia la percentuale di set vinti. In questo momentoè a quota due vittorie ed è certo di restare davanti a Fritz, proprio in virtù della percentuale di set vinti. Quindi stasera il numero 1 al mondo contro Medvedev si giocherà il primo posto nel girone, per arrivare da testa di seriesemifinale.