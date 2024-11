Tvplay.it - Inter, Taremi è un caso: cosa non funziona, Inzaghi è in ansia

Leggi su Tvplay.it

Attenzione alin casa: l’ex Porto continua a non convincere, complice anche il poco minutaggio concessogli da parte di Simone. Sarà svolta dopo la sosta Nazionali? Occhio alle novità.L’è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista della ripresa del campionato e dopo la pausa Nazionali. Come trapelato nelle ultime ore, attenzione al, il quale continua a tener banco tra le mura nerazzurre. L’ex attaccante del Porto, per il momento, ha deluso le aspettative di inizio stagione, complice il poco minutaggio offerto al centravanti da parte di Simone. Oggetto misterioso e poca alchimia con i compagni di reparto: servirà un’inversione di marcia totale in vista della seconda fase del campionato.Spente sul nascere le sirene d’addio già a gennaio.