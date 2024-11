Ilgiorno.it - Il sequestro Mazzotti: “Cristina deperiva. La volevano spostare ma ormai era morta”

Eupilio (Como) – “Marsigliese” era la parola chiave che introduceva ogni conversazione tra i rapitori e i familiari di. Serviva a dare la certezza che al telefono ci fossero i veri titolari della trattativa e non emulatori o soggetti terzi che cercassero di infiltrarsi, come accaduto più volte durante le decine di sequestri di persona avvenuti in Lombardia tra 1974 e ’75. Esplosi in quegli anni, quando la ricchezza delle famiglie che risiedevano al Nord era finita sotto agli occhi dei criminali mandati al confino. Un fenomeno esploso improvvisamente, almeno cento i casi denunciati. Ma quello diera destinato a rimanere nella storia: 18 anni, la prima donna rapita, la prima uccisa nonostante il pagamento di oltre un miliardo di lire. La ricostruzione dettagliata di tutto ciò che si conosce di quella tragica vicenda ieri è stata resa dal commissario di polizia Liliana Ciman, ex dirigente della Sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile di Milano, ora in quiescenza, che nel 2021 si è occupata della riapertura delle indagini sfociate ora nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Como a carico dei quattro uomini ritenuti gli esecutori materiali del, avvenuto a Eupilio la sera del 30 giugno 1975.