Il nuovo film di Salvatores con Favino nasce da una sceneggiatura scritta da Federico Fellini e Tullio Pinelli ritrovata per caso in un baule di scartoffie

Roma, 13 nov. (askanews) – Una favola ambientata nel dopoguerra in una Napoli poverissima, dove i piccoli Carmine e Celestina, senza famiglia, si imbarcano come clandestini su una nave diretta in America, alla ricerca della sorella della bambina, emigrata mesi prima. Un viaggio ricco di speranza verso l’ignoto, come quello fatto da tanti italiani dell’epoca. Ma “Napoli-New York”, ildi Gabriele, nelle sale dal 21 novembre, è molto di più. Già la storia della sua nascita è un piccolo giallo. Unadaperin undiche stavano per essere buttate, racconta il regista. Leggi anche › Gabriele: “Vi racconto il mio “Mediterraneo”, 25 anni dopo” “Queste 58 pagine, quasi un piccolo romanzo molto dettagliato, scritto daper un altro regista che poi aveva rinunciato a farlo e allorastava pensando di realizzarlo lui questo”.