Il compleanno di Carlo III. Gli alti (pochi) e i bassi (tanti) di un anno difficile

Londra, 14 novembre 2024 –III oggi compie 76 anni. Il monarca festeggia il suoall’insegna degli impegni lavorativi, compresa la visita a un festival del cibo in eccedenza a Londra. Colpi d'artiglieria vengono sparati a Green Park dalla Royal Horse Artillery della King's Troop e alla Torre di Londra dalla Honourable Artillery Company come parte delle tradizionali celebrazioni militari per ildel sovrano. Suonate a festa, per l’occasione, le campane nell'Abbazia di Westminster., come la sua defunta madre Elisabetta II, festeggia due compleanni, quello anagrafico, il giorno della nascita il 14 novembre, e quello ufficiale, che cade il secondo sabato di giugno a seconda degli anni. La tradizione di festeggiare due volte ilrisale al 1841 in occasione dell’anniversario della nascita del re Edoardo VII che decise di spostarla in primavera così da avere maggiori probabilità di bel tempo per la cerimonia e per i festeggiamenti.