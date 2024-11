Metropolitanmagazine.it - Glen Powell smentisce le voci secondo cui sostituirà Tom Cruise nel franchise di “Mission: Impossible”

nega che prenderà in mano la seriesostituendo Tomdal ruolo di protagonista. Non è un segreto checonsideriuno dei suoi più grandi eroi, che ora considera un buon amico, ma ha anche detto che vuole modellare la sua carriera su ciò che l’icona dell’azione ha costruito negli ultimi decenni., tuttavia, non vuole seguire direttamente le orme di, soprattutto quando si tratta di guidare il. L’ attore di Twisters ha quindi sfatato un rumourcui il suo co-protagonista di Top Gun: Maverick avrebbe voluto chelo sostituisse nella serie di film dopo– The Final Reckoning, la cui uscita è prevista per il 23 maggio 2025.“Mia madre non mi lascerebbe mai fare una cosa del genere“, ha dettoa Pat McAfee dopo che il conduttore di ESPN lo ha chiamato durante il suo show in diretta.