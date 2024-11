Ilrestodelcarlino.it - "Fondi regionali per un Secchia più sicuro"

Sei milioni per la sicurezza dele delle colline. Arrivano dalla Regione, e sostengono una serie di interventi già in corso in ordine al quale il Sindaco Matteo Mesini e l’Assessore all’ambiente Chiara Tonelli hanno effettuato, ieri, un sopralluogo insieme ai tecnici dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile. I recenti allarmi meteo e quanto accaduto ad ottobre – quando le forti piogge imposero anche la chiusura precauzionale del ponte della Veggia oltre che del percorso natura - alzano il livello di attenzione, e il fiumeresta, inevitabilmente, un ‘osservato speciale’ da parte dell’Amministrazione e non solo, anche considerato che il fiume ingrossato dalle piogge fu motivo di apprensione – con annessa chiusra del ponte anche allora nel novembre di un anno fa.