F1 Autosport | Hamilton non farà i test ad Abu Dhabi con la Ferrari

Lewispotrà guidare la monopostosolo nel 2025. Secondoinfatti, è da escludere che il sette volte campione del mondo possa anticipare il suo esordio al Cavallino in occasione deidi fine stagione ad Abu: per quella data infatti l’inglese è ancora sotto contratto con la Mercedes, che non sembra intenzionata a fornire alcuna deroga, e anzi avrebbe fissato per lo stesso giorno degli impegni commerciali che richiedono la presenza del pilota anglo-caraibico.potrà dunque provare la Rossa solo con l’anno nuovo e, oltre ai primi giri con la vettura del 2025 durante il filming day, potrà provare una delledelle stagioni precedenti per un paio di giorni diTPC come da regolamento. Ipotesi confermate dalle parole dello stesso Fred Vasseur ad: “Non credo che abbia bisogno di tonnellate di ore per ambientarsi.