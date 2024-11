Gaeta.it - Espulsione di un bielorusso condannato per omicidio: la Polizia di Stato agisce a Reggio Calabria

Facebook WhatsAppTwitter Agenti delladidihanno recentemente eseguito un provvedimento dinei confronti di un uomodi 59 anni. L’atto, emesso dal Prefetto locale, segue una condanna definitiva a 16 anni di carcere per gravi reati, inclusidoloso e rapina. Questa operazione è parte degli sforzi delle autorità per mantenere la sicurezza pubblica e gestire la presenza di soggetti considerati pericolosi nel territorio nazionale.I dettagli della condannaL’uomo, originario della Bielorussia, era detenuto nella Casa Circondariale “San Pietro” di. Qui ha scontato la pena per reati di particolare gravità che gli sono stati riconosciuti dai giudici. La sua condanna è stata emessa in relazione a unavvenuto in provincia di Ancona, dove ha agito contro una donna brasiliana.