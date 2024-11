Dilei.it - Così Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari, ci ricasca, perché è ancora polemica

diciannovenne die dell’ex calciatore Billy, non smette di suscitare clamore. Il giovane, che si è già fatto notare per ammissioni pubbliche su episodi poco limpidi e trascorsi giudiziari, ha di nuovo fatto parlare di sé su Instagram con una serie di storie che lasciano poco spazio all’immaginazione e molto alle polemiche.Un selfie all’hotel di lusso con un dettaglio che scottaNelle ultime ore,ha scelto un palcoscenico d’eccezione per i suoi scatti: il Principe di Savoia, uno dei più blasonati hotel milanesi. Lì, con nonchalance, si è immortalato in ascensore, sfoggiando una sigaretta in mano, un dettaglio che ha subito colpito l’occhio dei suoi follower più attenti. Era accesa o no? Poco importa: quella sigaretta è diventata simbolo di un atteggiamento irriverente che ha generato un dibattito acceso, amplificato dal contesto esclusivo e dalla sua evidente ostentazione.