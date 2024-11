Romadailynews.it - Cina: produzione annuale record con 10 mln NEV in sforzi sostenibili globali

Wuhan, 14 nov – (Xinhua) – Ladi veicoli a nuova energia (NEV) inha superato per la prima volta il traguardo dei 10 milioni di unita’ oggi, contribuendo ulteriormente aglidi riduzione delle emissioni di anidride carbonica a livello mondiale. A Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, si e’ tenuta una cerimonia per celebrare questo risultato, sotto la guida del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e organizzata dalla China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). I rappresentanti di oltre una dozzina di case automobilistiche hanno partecipato all’evento, durante il quale diversi veicoli sono usciti dalla linea diper celebrare collettivamente il traguardo del 10 milionesimo NEV prodotto inquest’anno.