C’è già una data per Espanyol-Valencia | 18 dicembre alle 21 | 30

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-14 16:57:36 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:Ilconosce già il calendario di una delle due partite della Liga che ha dovuto rinviare a causa del lutto per le vittime della DANA che ha devastato la provincia di. Il Giudice Unico delle Competizioni professionistiche ha deliberato questo giovedì che la partita tra i RCDdel Barcellona e ilCFmercoledì, corrispondente alla giornata 13 del Campionato di Lega Nazionale di Prima Divisione, 18, a partire d21:30.La partita contro la pittura del parrocchetto era la più facile da inserire nel calendario perché i catalani non gareggiano nelle competizioni europee. Le parti coinvolte stanno ancora cercando unaper la partita.