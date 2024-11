Oasport.it - Beach volley, Rossi/Alfieri non superano le qualificazioni nel Challenge di Haikou, Dal Corso/Viscovich in main draw

Si ferma al secondo turno delleil cammino della coppia composta da Enricoe Manuelnel torneodiin Cina, primo di trein Asia. I due azzurri, al debutto assoluto in coppia, si sono fermati di fronte ai tedeschi Lorenz/Rietschel non senza qualche rimpianto. L’Italia sarà rappresentata in tabellone principale solo da Dal, che sembrano essere arrivati alle ultime sfide assieme.Gli azzurri hanno giocato il match di esordio contro la coppia giapponese Tatsumi/Furuta ed è arrivata una vittoria netta con il punteggio di 2-0. Nel primo set gli azzurri partono forte (5-0) e mantengono le distanze fino al 12-6 prima di prendere ulteriormente vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo i nipponici reggono il ritmo degli azzurri fino al 7-6 poi mollano la presa, subiscono un break di 5-0 che apre la strada al secondo 21-11.