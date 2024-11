Liberoquotidiano.it - **Autonomia: Iv, 'ora si vada a referendum per cancellarla'**

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - “Italia Viva ha accolto la notizia della bocciatura della Legge Calderoli mentre era in corso la Cabina di Regia nazionale. Avevamo chiesto a Calderoli alcune modifiche proprio sui punti bocciati dalla Corte. Ora è fondamentale che sialcome chiesto da seicentomila italiani per cancellare definitivamente la follia della Lega e dare una spallata a un Governo incapace e inconcludente”. Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.