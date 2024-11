Thesocialpost.it - Attentato in Brasile, morto ex candidato nell’esplosione di due bombe vicino al Parlamento prima del G20

Leggi su Thesocialpost.it

A Brasilia è scattata l’allerta massima dopo unche ha colpito il centro nevralgico delle istituzioni brasiliane. Francisco Wanderley Luiz, exconsigliere comunale per il Partito Liberale (PL), ha detonatodue ordigni nella Piazza dei Tre Poteri, dove si trovano la Corte Suprema, ile il Palazzo Planalto, sede della Presidenza della Repubblica. Laesplosione è stata fatale per l’re stesso, mentre una seconda detonazione, a circa 500 metri di distanza, ha coinvolto un veicolo carico di esplosivi artigianali, piazzato nei pressi del Congresso Nazionale.Leggi anche: Rocco Latrecchiana, il professore di Abbiategrasso preso a calci da uno studente: “Penso di lasciare l’insegnamento”Le autorità hanno scoperto anche un terzo ordigno, che fortunatamente non è esploso.