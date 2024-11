Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri, La Corrida spicca il volo: Amadeus verso il successo sul NOVE

Ottimiper Lasuldopo il debutto positivo di sette giorni fa.ha registrato un buon incremento rispetto alla puntata precedente. La seconda puntata ha radunato 1.060.000 spettatori con uno share del 5,8% nella prima parte (dalle 21:35 alle 23:18), mentre nella seconda parte, intitolata Il Vincitore e in onda dalle 23:24 alle 00:32, ha raggiunto 766.000 spettatori con il 7,7% di share. Mediando questi valori, Laha totalizzato circa 913.000 spettatori con un 6,75% di share complessivo. Pur senza eguagliare i grandi numeri delle emittenti principali, il programma ha guadagnato terreno rispetto alla puntata d'esordio, dimostrando che c'è ancora interesse per il format.Un momento particolarmente divertente della puntata ha coinvolto la signora Maria Luisa Carmela Pappalardo, una concorrente dal lessico ricercato e dalla parlantina vivace, che si è presentata come scrittrice e ha anche promosso i suoi libri durante la trasmissione.