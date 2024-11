Gaeta.it - Aggressione a un autista del trasporto pubblico: l’ennesimo episodio di violenza giovanile a Parma

Facebook WhatsAppTwitter Undiha colpito ieri sera undel servizio didi, accaduto alla fermata dell’autobus in via Mariotti, nei pressi del centro città. Il malcapitato, mentre conversava con alcuni colleghi in attesa dell’inizio del turno, è stato aggredito da un gruppo di ragazzini. La situazione, documentata da un video girato con un cellulare, ha già iniziato a circolare su vari portali di informazione locale, generando indignazione e preoccupazione per la crescentenella zona.La dinamica dell’Durante la discussione, l’ha chiesto al gruppo di allontanarsi, ma la richiesta non ha sortito effetto. Come riportato dallo stessointervistato dalla Gazzetta di, uno del gruppo ha reagito aggredendolo direttamente: “Uno di loro si è girato e mi ha dato un pugno in faccia”.