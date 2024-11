Thesocialpost.it - Affari Tuoi con Stefano De Martino non va in onda stasera: ecco perché e quando torna

Questa sera, giovedì 14 novembre 2024, il programmanon andrà in. Il popolare game show, in cui concorrenti provenienti da diverse regioni d’Italia, noti come “pacchisti”, si sfidano, si prende una pausa per lasciare spazio alla partita di UEFA Nations League.Detornerà a intrattenere il pubblico domani, venerdì 15 novembre, nell’access prime time di Rai 1.Leggi anche: Allerta meteo 15 novembre: temporali e freddo al Nord, quindi,sospende il suo consueto appuntamento in favore del match che vede l’Italia affrontare il Belgio, valida per il ciclo UEFA 2024/2025. La partita verrà trasmessa su Rai 1, con inizio previsto per le 20.30, mentre il fischio d’inizio sarà alle 20.45. Anche Deha comunicato questa pausa, invitando i telespettatori a seguire la trasmissione domani.