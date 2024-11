Aeronautica Militare | l’iniziativa benefica In Farmacia per i Bambini prende il volo a Fiumicino con il Centro Tecnico Rifornimenti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 novembre 2024 – Dal 15 al 22 novembre si svolgerà la XII edizione di “Inper i”,organizzata dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza“, finalizzata alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia ed alla raccolta di farmaci e prodotti babycare per iin povertà sanitaria.Anche quest’anno l’, sempre sensibile e attiva in tema di aiuto verso i piccoli, fornirà il proprio contributo assicurando la partecipazione del proprio personale nelle farmacie sul territorio.La mattina di venerdì 15 novembre, il personale delsarà presente in alcune farmacie del Comune diche hanno aderito al, dove garantirà il supporto all’attivitàaccogliendo i clienti, per mostrargli la carta dei diritti deie assistere nella raccolta dei medicinali donati in beneficenza.