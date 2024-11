Thesocialpost.it - Violenze in ospedale, passa la legge: chi aggredisce medici e infermieri verrà arrestato

Roma – La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alle nuove misure per contrastare la violenza sui professionisti sanitari e sociosanitari durante lo svolgimento delle loro funzioni. Il provvedimento, approvato con 144 voti favorevoli e 92 astensioni, prevede interventi specifici per tutelare chi lavora in ambito sanitario e per proteggere i beni destinati all’assistenza sanitaria.I punti chiave dellaTra le misure principali introdotte, la norma prevede l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette lesioni personali nei confronti di professionisti sanitari e sociosanitari o dei loro ausiliari. In casi specifici, potrà essere applicato anche l’arresto in flagranza differita, per consentire alle forze dell’ordine di intervenire anche in situazioni in cui il reato non venga colto nell’immediato ma sia comunque documentabile.