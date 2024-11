Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 13-11-2024 ore 20:30

DEL 13 NOVEMBREORE 20.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAUTO IN CODA SULLA COLOMBO IN DIREZIONE OSTIA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE.RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERAVARA IN USCITASULLA A1 DIRAMAZIONESUD:PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO DI INGRESSO A MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE. DALLE 22 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI SARA’ CHIUSO LO SVINCOLO, PERTANTO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO SAN CESAREO.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral