Thesocialpost.it - Vannacci, confermata la sospensione per 11 mesi dall’esercito. Respinto il ricorso

Il generale Robertosarà sospeso dal suo incarico per un periodo di undici, con la conseguente detrazione dell’anzianità e una riduzione del salario. La sanzione, già applicata il 28 febbraio dal ministero della Difesa, segue la pubblicazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’, che ha suscitato grande attenzione mediatica e ha rappresentato un trampolino di lancio per la sua carriera politica come eurodeputato.Leggi anche: Manovra, verso il taglio delle aliquote Irpef. Il risparmio per impiegati e autonomiIlamministrativo presentato al Tar del Lazio, discusso il 25 settembre, è stato rigettato. Non è stata rilevata alcuna violazione del diritto alla libertà di espressione, né a livello nazionale né internazionale, nonostante la difesa dell’avvocato Giorgio Carta, legale di, avesse sostenuto il contrario.