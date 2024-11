Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-11-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Oggi è stato il giorno intervento di Giorgia Meloni alla Coop 29 in corso in Azerbaijan a Baku una conferenza sul clima delle vittime data dall’assenza di tanti leader mondiali nella sua missione lampo la preme ripartita subito dopo il suo intervento per fare rientro in Italia Ha ribadito la necessità di un approccio pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile usa quella di perseguire La neutralità tecnologica utilizzando tutte le soluzioni disponibili compreso il nucleare andiamo in Spagna evacuate 3000 persone scuole chiuse a Malaga prosegue l’ondata di maltempo e scatta una nuova allerta in Andalusia l’agenzia statale di meteorologia lanciato l’allerta Rossa valida per la Provincia di Malaga per un rischio estremo di forti piogge accumulo di acqua naturale hanno deciso scopo precauzionale di chiudere le scuole per la giornata di oggi misura già annunciata ieri a Valencia in altri 60 comuni di circa nella Comunità Valenciana in cinque province catalana in Italia con Ha inoltre sempre in provincia di Malaga dove i cittadini Ieri sera hanno ricevuto sui propri cellulari un avviso da parte della Protezione Civile sono stati evacuati circa tremila persone da alcune località per il rischio di esondazione due settimane dopo lo tsunami di fango e acqua Che ha travolto il municipio di Torrent uno dei più colpiti dalle alluvioni del 29 ottobre sono stati recuperati i corpi di piccoli Ruben e i bambini di 35 anni trascinati dalle altre che avevano invaso la loro casa ma tempo anche in Italia in Sicilia Auto trascinate strade come torrenti fiumi esondati allerta Rossa nel catanese dove alcune vetture senza passeggeri sono state travolte dalla pioggia ad altarello trazione e tre a di Riposto i vigili del fuoco sono intervenuti un mezzo anfibio dopo che un fiume esondato invadendo il piano terra di un abitazione dove si trovavano quattro persone due delle quali disabili ma Emergenza anche nei comuni etnei di Giarre Acireale Aci Sant’Antonio Linguaglossa dal maltempo dalle piogge incessanti eccezionale ondata di maltempo ha investito nella notte nella provincia Etnea causando allagamenti anche lungo L’autostrada A18 una notizia di cronaca in chiusura Sono due le persone e figlio finita nel registro degli indagati per l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di una ragazza di 22 anni originario della provincia di Siracusa a seguito di un intervento al naso Si tratta dei titolari del centro medico didove la ragazza si è sentita male subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale dall’indagine emerge che nella struttura non è stato trovato alcun documento cartella clinica registrazione relativa all’intervento era ultima notizia Grazie per averci seguito le muse torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa