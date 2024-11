Quifinanza.it - Trump Atto Secondo: cosa aspettarsi nel 2025 e oltre con una maggioranza in bilico

“The Donald” ha riconquistato la Casa Bianca, facendo una serie di promesse in campagna elettorale, ma non tutti riuscirà a mantenere, essendo le maggioranze delle due camere del Congresso un po’ risicate. Una situazione che consentirà al nuovo Presidente di avere un certo margine di manovra nell’attuazione della sua agenda, ma non una totale libertà sotto il profilo fiscale.L’impimmediato della sua rielezione si è già visto sui mercati, che sono letteralmente volati, così come il dollaro ed alcuni asset specifici come il Bitcoin, su cui Donaldaveva puntato in campagna elettorale. E’ l’effetto di una agenda che tende a privilegiare le grandi Corporates ed un massiccio taglio dell’aliquota fiscale sulle imprese. Quanto alla politica estera ed economica, resta una impostazione tendenzialmente protezionistica.