Salute digitale Inaugurato il corso di laurea

di Mario Ferrari PISA "Ero talmente improntata su questomagistrale che, dopo essermita in triennale, ho aspettato un anno in attesa che aprisse i battenti per potermi iscrivere". È stato ufficialmente aperto il nuovodimagistrale unica in Italia "Informatica per la" dell’Università di Pisa. Realizzato interamente in lingua inglese, ilmette insieme l’informatica e lo sport, lae il wellness in un programma innovativo per rispondere alle crescenti esigenze nel settore della. Questa, che ha già visto l’adesione di 15 studenti, è stata progettata per formare specialisti in grado di progettare soluzioni tecnologiche avanzate per il benessere e la cura dei cittadini. "Laè il prossimo futuro – dice Giuseppe Prencipe, presidente del neonatodi–.