Reggiana Boxe Olmedo. Otto atleti ai tricolori

Trentanove match in 3 giorni, 3 sold-out e 8 qualificati ai campionati italiani. Bilancio eccellente, insomma, per la, che ha ospitato in via Flavio Gioia le finali dei Campionati regionali élite valevoli per l’accesso agli assoluti: presenti, tra gli altri, i vertici federali, la campionessa europea Pamela Malvina Noutcho Sawa, l’assessore allo sport Stefania Bondavalli e i vertici della Fondazione per lo Sport. I risultati. I tre giorni di pugni che hanno animato la casa del pugilatohanno consegnato infatti 3 campioni regionali élite alla società guidata da Emiliano Martinelli e Luca Quintavalli, che vanno ad unirsi ai già qualificati Dario Campanile, Giacomo Giannotti, Rosalba Marcone, Michel Vescovini e Alfred Commey. A strappare il pass, conquistando il titolo emiliano-romagnolo, sono stati Manuel Cucci, Davide Martelli e Sabri Mouhcine: il primo si è imposto nell’élite 60 kg sovvertendo il pronostico in semifinale, per poi convincere i giudici nel match valevole per la medaglia d’oro al termine di due riprese molto equilibrate, dove la sua precisione ha fatto realmente la differenza; sulla stessa lunghezza d’onda Mouhcine, che nella categoria 54 kg ha fatto valere la sua capacità tecnica e la sua reattività in una finale non scontata.