Purtroppo sono loro Trovati i corpi dei fratelli di 3 e 5 anni scomparsi da giorni

Leggi su Caffeinamagazine.it

La Spagna continua a fronteggiare un’ondata di maltempo eccezionale, mentre la Dana (depresión aislada en niveles altos) persiste senza lasciare tregua. Mercoledì 13 novembre, la situazione è critica: allerta rossa per le province di Tarragona e Malaga, dove si prevede una pioggia torrenziale di oltre 100 millimetri nelle prossime ore. Anche la Comunità Valenciana ha innalzato il livello di allerta a arancione, con il porto di Valencia chiuso per ragioni di sicurezza.>> Inferno sull’autostrada, tragico incidente mortale: circolazione interrotta e oltre 10 chilometri di coda. La situazioneLe isole Baleari stanno subendo un impatto altrettanto pesante. Sull’isola di Maiorca, il torrente Es Domingos Gran è già straripato, segnalando l’estrema criticità della situazione. Nel frattempo, i soccorritori continuano a lavorare incessantemente per cercare dispersi dell’alluvione del 29 ottobre scorso, tragicamente segnato dal ritrovamento deidi due bambini a Torrent.