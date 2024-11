Justcalcio.com - Pronostico in breve: San Marino vs Gibilterra – 15/11/24

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Concorrenza: Lega delle NazioniMercato: Entrambe le squadre segnano – NoProbabilità: 4/7 @BetUSIn quella che potrebbe rivelarsi una resa dei conti senza incidenti della Nations League venerdì sera, Sanaccoglieràa Serravalle.A cominciare dai padroni di casa, anche se Sanpotrebbe essersi assicurato una famosa vittoria per 1-0 contro il Liechtenstein, sembra che potrebbe essere stata solo una piccola spinta per gli Sky Blues. Visti l’ultima volta il 13 ottobre, quando hanno messo a segno un’altra prestazione sdentata, perdendo 2-0 in casa di Andorra. Gli uomini di Roberto Cevoli hanno registrato una sola vittoria in qualsiasi formato dal lontano 2004. Semplicemente con l’obiettivo di evitare di sollevarne un’altra.