Padova, cosa sappiamo della morte dello studente precipitato dall'ultimo piano della residenza ESU

Tragedia, la mattina del 12 novembre, alla Cittadi, nellauniversitaria di Nord Piovego, dove unoventiduenne è, il terzo,ESU (Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario), nell’edificio che ospita la facoltà di Psicologia, in via Venezia.L’allarme è stato lanciato attorno alle 8, ma quando i soccorsi sono arrivati per il giovane, proveniente dall’Umbria, non c’era purtroppo più nulla da fare.Lofrequentava la Scuola Galileiana, una delle realtà più importanti dell’Università di, ed era iscritto alla facoltà di Scienze naturali, oltre a nutrire una grande passione per la matematica. Al momento non trapela molto, da parte degli inquirenti che stanno indagando sulla, e sono ovviamente al vaglio diverse ipotesi, anche se gli investigatori sembrano propendere maggiormente per il gesto volontario; la Procura ha in ogni caso aperto un’inchiesta, mentre dall’ateneono è arrivato un post, pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale, di cordoglio per ladel ragazzo.