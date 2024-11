Velvetmag.it - Ospedali migliori d’Italia: la classifica premia Toscana, Marche e Lombardia

“L’Humanitas di Rozzano (Milano ndr.) e due strutture pubbliche, ovvero l’ospedale di Ancona e il Careggi di Firenze, sono risultati essere i treitaliani”. Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), a margine della presentazione del Programma nazionale esiti. L’obiettivo, precisa Mantoan, “non è dare premi o penalità ma spingere verso il miglioramento dell’assistenza“.Il report Agenas – Programma nazionale esiti ha valutato le performance dipubblici e privati in 8 aree cliniche principali. Ovvero cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, nefrologia, gravidanza e parto, osteomuscolare. “L’Humanitas, per il terzo anno consecutivo – ha precisato Domenico Mantoan – si conferma ospedale di eccellenza.