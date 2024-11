Gamberorosso.it - Non dimentichiamo il buonissimo gâteau di patate: l'imperdibile ricetta di Peppe Guida e di sua nonna

Leggi su Gamberorosso.it

Può sembrare unarelegata solo a certi ricordi delle cucine delle nonne, eppure non è così. Ildinon è mai passato di moda, anche se nelle rosticcerie è stato soppiantato da pizze in teglia, pizzette, crocchette, supplì, arancini che si prestano più a cibo da passeggio. Dal momento in cui è entrato a far parte della cucina casalinga non ne è mai uscito. A rendere omaggio anche alcuni volti noti come Diletta Leotta o Franco Lucia (influencer di cucina su Instagram), meglio conosciuto come padre del cantante Fedez, che si sono divertiti a prepararlo e lanciarlo sui social. Per non parlare dei programmi di cucina di Antonella Clerici che di tanto in tanto ripropongono ilcome unasempreverde. Anche se adesso appartiene alla cucina popolare, ildinon ha “risparmiato” gli chef che continuano a prepararlo: è il caso dello chefche lo prepara conRosa (guarda Questa terra è la mia terra consu gamberorosso.