Gaeta.it - Napoli celebra i diritti dei bambini con il debutto di “Piccoli principi e principesse”

In occasione della Giornata Mondiale per i diritti dell'Infanzia, Napoli ospita "Piccoli principi e principesse", uno spettacolo che rappresenta un'importante iniziativa di sensibilizzazione. L'evento si svolgerà al Teatro dei Piccoli all'interno della Mostra d'Oltremare, il 17 novembre, con repliche anche il 18 e 19 novembre. Prodotto dalla storica compagnia Stilema Teatro di Torino, il debutto segna l'inizio della nuova stagione dedicata ai più giovani, curata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo in collaborazione con il Comune di Napoli e altri partner locali. Un viaggio teatrale tra sogni e realtà "Piccoli principi e principesse" si ispira al celebre "Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry, riadattato per il palcoscenico da Silvano Antonelli. La narrazione si sviluppa come un viaggio poetico che invita il pubblico a esplorare temi di sogno, memoria e interazione.