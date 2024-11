Anteprima24.it - Morte Arcangelo Correra, il gip sull’arresto: “Da Caiafa dichiarazioni inverosimili”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSarebbero “del tutto” ledell’indagato sull’arma del delitto, la quale avrebbe avuto invece “un uso programmato ben preciso”, non “fosse altro che per la commissione di reati predatori”, come ad esempio una rapina. A scriverlo è il gip Maria Gabriella Iagulli, del tribunale di Napoli, nel motivare la custodia in carcere di Renato. Il 19enne è accusato di porto d’arma clandestina e ricettazione, nell’ambito dell’indagine sulladel cugino 18enne, avvenuta all’alba dello scorso 9 novembre in piazza Sedil Capuano (nella foto). A seguito dellerese,è indagato a piede libero anche per omicidio colposo, ipotesi non contestata ai fini della misura cautelare.Secondo il giudice, il giovane deve stare in cella perché “non solo vi è un pericolo di reiterazione del reato”, ma anche un rischio “evidente di inquinamento probatorio”.